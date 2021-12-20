اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أكرم القصاص يدير ندوة حول المشروعات القومية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا غدًا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:13 م
أكرم القصاص يدير ندوة حول المشروعات القومية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا غدًا أكرم القصاص
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستضيف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ظهر غد الثلاثاء، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، فى ندوة موسعة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة المصرية، يحضرها أساتذة وطلاب الجامعة بمقرها بمدينة جمصة بالدقهلية. 
 
ويرد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالقضايا المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن؛ ويحاضر فى الندوة الكاتب الصحفى شادى عبد الله زلطة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام.
 
وقال الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة، إن الندوة تتناول فلسفة إنشاء هذه المشروعات الضخمة والعائد منها على المواطن العادى، وتبنى الرئيس السيسى شخصيا لهذه المشروعات، ومغزى مساهمة جميع أجهزة الدولة وخاصة القوات المسلحة فى تنفيذها، كما تتناول الندوة مقارنة هذه المشروعات القومية الكبرى بما تم إنجازه خلال الـ60 سنة الماضية، والعائد على ميزانية الدولة من هذه المشروعات.
 
وأضاف "المشد"، أن الندوة تركز أيضا على مشروع تطوير الريف المصرى كأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية فى الوقت الراهن لخدمة ملايين المواطنين فى أكثر من 4500 قرية مصرية بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه.
 
د. يحي المشد رئيس جامعة الدلتا
د. يحي المشد رئيس جامعة الدلتا

شادي زلطة
شادي زلطة

 


أكرم القصاص

مشروعات مصر

المشروعات الخدمية

الرئيس السيسى

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص يكتب: الدولة فى الصعيد عدالة التنمية شمالا وجنوبا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:00 ص

الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية.. مشروعات الدولة أتاحت فرصا استثمارية متنوعة.. أكرم القصاص: إنجازات آخر 7سنوات لم نشهدها طوال تاريخنا الحديث.. طارق شكرى: موجة التضخم أثبتت أن القطاع العقارى غنى ورائد

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:52 ص

أكرم القصاص يكتب: كيف أفشل الشعب المصرى مخطط حلفاء الإرهاب؟

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:00 ص

دلالات زيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ.. أكرم القصاص: تأكيد على حياة كريمة.. كريم عبد السلام: حققنا طفرة كبيرة بالتعليم الجامعى.. مدحت العدل: الرئيس يشجع الفن ويدعم الموهوبين.. جمال بخيت: يؤكد دعم الدولة للإبداع

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة