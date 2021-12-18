أستاذ بعلوم طنطا يفوز بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2021

الغربية مصطفى عادل

فاز الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بجامعة طنطا، ‏بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى، والتى تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، بعد فوزه بالمركز الأول فى مجال العلوم الطبية لعام 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة، وبمشاركة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد لبيب سالم بحصوله على الجائزة، مؤكدًا جودة المخرجات البحثية لأساتذة كلية العلوم فى مجال البحث العلمي، واستمرار تقديم الدعم لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة عربيًا ودوليا.

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين المتميزين.

فاز الدكتور محمد لبيب سالم بالعديد من الجوائز، منها جائزة خليفة التربوية فى مجال التعليم العالى، فئة الأستاذ الجامعى المتميز فى البحث العلمى، على مستوى الوطن العربى لعام 2020، كما فاز بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمى لعام 2020، وأيضا ظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمى فى عام 2019.

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وكرمه الرئيس السيسى بعيد العلم عام 2019 بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.