أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 20-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 20-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.9 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.14% والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 546.3 ألف جنيه، 157.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 217.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 136 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.25%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.795 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.62%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 89.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.91%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 11.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.