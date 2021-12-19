أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 246.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 26.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.82%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.727 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.78%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 51.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 14.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.