أخبار البورصة اليوم الأحد 19-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 246.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة. الأخوة المتضامنين قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، لحين الرد على استفسارات البورصة حول ما يفيد اطلاع مراقب الحسابات على شهادات الارصدة البنكية للبنوك التي تتعامل معها الشركة رداً على الملاحظة التي أشار إليها في تقريره، تفاصيل الأصول المستخدمة في مزاولة النشاط الرئيسي للشركة والمسئولة عن تحقيق الإيرادات للشركة في ضوء تركز الأصول الثابتة للشركة في أثاث ومفروشات وتجهيزات وتركيبات وأجهزة كومبيوتر وأجهزة كهربائية، تفاصيل المبيعات المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، لخلو الإيضاحات المتممة من أي إيضاح خاص بها، فضلاً عن كونها قد تحققت خلال آخر 3 أشهر من تلك الفترة، وارتفاع قيمتها إلى 2.85 مليون جنيه مقارنة بنحو 71.5 ألف جنيه عن الفترة المنتهية في 30/9/2020. قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، لحين الرد على استفسارات البورصة حول ما يفيد اطلاع مراقب الحسابات على شهادات الارصدة البنكية للبنوك التي تتعامل معها الشركة رداً على الملاحظة التي أشار إليها في تقريره، تفاصيل الأصول المستخدمة في مزاولة النشاط الرئيسي للشركة والمسئولة عن تحقيق الإيرادات للشركة في ضوء تركز الأصول الثابتة للشركة في أثاث ومفروشات وتجهيزات وتركيبات وأجهزة كومبيوتر وأجهزة كهربائية، تفاصيل المبيعات المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، لخلو الإيضاحات المتممة من أي إيضاح خاص بها، فضلاً عن كونها قد تحققت خلال آخر 3 أشهر من تلك الفترة، وارتفاع قيمتها إلى 2.85 مليون جنيه مقارنة بنحو 71.5 ألف جنيه عن الفترة المنتهية في 30/9/2020.

وضمت الأسباب كذلك تفاصيل بند جارى المساهمين البالغ قيمة 1,222,842 جنيه التي ظهرت ضمن بند الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى الذي ظهر لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020، أسباب عدم تفعيل نشاط الاستثمار العقاري بالرغم من افتتاح الشركة لفرع لها في القطامية – القاهرة في 9 /12/ 2019 للقيام بأعمال المقاولات، بالإضافة إلى عدم تأثر القوائم المالية السنوية والدورية بأي نشاط ناتج عن هذا الفرع حيث بلغت إيرادات الشركة في نهاية ديسمبر 2020 مبلغ 193,500 جنيه مقارنة بعدم تحقيق أية إيرادات عن النصف الأول 2021.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، بالم هيلز للتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، 40 ألف سهم، مليون سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، النعيم القابضة للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد 16207 سهم، 479.8 ألف سهم، 15.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، بالم هيلز للتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، 40 ألف سهم، مليون سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، النعيم القابضة للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد 16207 سهم، 479.8 ألف سهم، 15.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 82 ألف سهم، 705 ألف سهم، 669.4 ألف سهم، 792 ألف سهم، 404 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 6450 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة البدر للبلاستيك 17 ألف سهم.



أسهم خزينة أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 100 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.11% من أسهم رأس المال.



العبور للاستثمار العقاري أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، شراء المساهمة منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 133 ألف سهم بسعر 14.1801 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 6.64% إلى 4.37%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.



شركة مستشفى كليوباترا أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على عرض شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية، لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد حتى 26.21%، وذلك بعدما بلغ متوسط سعر إقفال الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على العرض وبلغ حوالي 4.46 جنيه، كما أن سعر عرض الشراء الاختياري يزيد بنسبة 14% عن متوسط سعر إقفال الشركة خلال الستة أشهر السابقة على العرض وكذلك يزيد بنسبة 12% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على العرض.



البدر للبلاستيك قالت شركة البدر للبلاستيك، إن الشركة تدرس جدوى زيادة رأس المال من 11.475 مليون جنيه إلى 114.750 مليون جنيه، والزيادة سيتم توجيهها إلى الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمصنع الجديد بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب، وسيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة وفقًا لما ستفسر عنه دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الزيادة وكيفية تمويل الزيادة في حينه، كما أنها لم تنتهي من دراسة الجدوى واستلامها حتى الآن.