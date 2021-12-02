تعرف على فوائد استخدام خيط تنظيف الأسنان

كتبت إيناس البنا

خيط تنظيف الأسنان هو خيط يستخدم لإزالة الميكروبات الموجودة بين الأسنان، على الرغم من أنه شائع الاستخدام لإزالة المواد الغذائية، إلا أن الغرض الأساسي منه هو إزالة البلاك أو الميكروبات بشكل فعال.

وفقا لتقرير موقع " dental health"، الخيط مصنوع من مادة النايلون أو البلاستيك، ولكن على الرغم من أنه لا يدعم الدليل العلمي استخدام خيط تنظيف الأسنان من أجل نظافة الفم اليومية، إلا أنه وجد أن استخدام الخيط بالإضافة إلى تنظيف الأسنان أظهر فائدة جيدة في الحد من أمراض اللثة مقارنة بغسيل الأسنان وحده.

يمكن أن يقلل استخدام خيط الأسنان بشكل احترافي من خطر تسوس الأسنان الذي يحدث عادة بسبب تراكم ترسبات بين الأسنان، على الرغم من أن استخدام الخيط قد لا يكون رفيقًا عمليًا للعناية بالأسنان، ولكن ينصح به للمرضى الذين لديهم فراغات تسمح فقط باستخدام الخيط لاختراقها، علاوة على ذلك، ليس من الضروري استخدام خيط تنظيف الأسنان كأداة أولية، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من مجموعة أدوات نظافة الفم.