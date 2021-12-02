أطعمة منخفضة السعرات الحرارية لتعزيز فقدان الوزن.. أبرزها الخيار والطماطم

كتبت مروة هريدى

تساعد الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة في التحكم في الوزن، وتحسين مستويات السكر في الدم ومع ذلك، فإن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية لا تعني أنك تتناول أطعمة منخفضة في العناصر الغذائية، ولكنها غنية بما يحتاجه الجسم من تلك العناصر، وفيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي تحتوى على كميات منخفضة من السعرات الحرارية، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

الخيار

يحتوى على 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، مليئة بالماء وبعض العناصر الغذائية الأساسية، و يساعد الخيار في الهضم، ويمنع الجفاف ويساعد في حرق الدهون الزائدة، ويحافظ على السعرات الحرارية عند الحد الأدنى، يحتوي الخيار أيضًا على فيتامين ك وسى والبوتاسيوم.

البنجر

من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوي على البيتالين، وهو أحد مضادات الأكسدة الذى يمنحه اللون الأحمر.

الطماطم

تحتوي الطماطم على 22 سعرة حرارية فقط لكل كوب، يساعد تناولها على تحسين البشرة وإزالة السموم من الجسم، حيث تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الكرنب

هذا النوع من الخضار منخفض السعرات الحرارية يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وغني بالبوتاسيوم والألياف، بما يساعد على تقليل عدد الخلايا الدهنية في الجسم بمعدل أسرع، حيث يحتوي الكرنب على 22 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب.

الجزر

يحتوي 128 جرام من الجزر على 53 سعرة حرارية فقط، لا يمكن للجزر تحسين صحة الدماغ والعين فحسب، بل يمكنه أيضًا المساعدة في إنقاص الوزن بسرعة، حيث يحتوي على فيتامين أ والألياف التي يمكن أن تعزز معدل التمثيل الغذائى.

القرنبيط

يحتوى 100 جرام من القرنبيط على 25 سعرة حرارية، وهو الخضراوات المغذية التي تجلب العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن يساعد محتوى الألياف وفيتامين سي الموجود في القرنبيط أيضًا في إنقاص الوزن بشكل صحي.