وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق نادى القضاة في المنيا

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادي القضاة في المنيا، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنيا، ويكون مقره في مبنى نادي قضاة المنيا قسم شرطة بندر المنيا في محافظة المنيا.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني او النوعي، فيظل الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق المنيا مكنيا او للفرع المختص نوعيا، على ان يعمل الفرع يومين السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وأعلنت وزارة العدل عن التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، ليشمل جميع الهواتف الذكية، ومنها أجهزة "الآيفون" بعد تطبيقه على "الاندرويد"، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة. وتأتى أهمية التطبيق أنه يمكن من المواطنين من حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة، والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة. وتتمثل خطوات الحجز المسبق من على تطبيق أرغب فى عمل توكيل فى الآتى: 1- تحميل التطبيق بكتابة الاسم "ارغب فى عمل توكيل" فى مكان البحث على المتجر الإلكترونى "play store" 2- يطلب التطبيق من المستخدم بعد فتحه تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS"، ليقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان المستخدم. 3- يظهر على الشاشة أبرز المكاتب القريبة من المستخدم حيث يقوم باختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب 4- تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى الخاص والتصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر ويشمل التطبيق خدمات أخرى لم تفعل بعد فضلا عن اشتماله على قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التى تتيح تحديد أقرب فرع، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة . يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، واتساقاً مع نهج وزارة العدل فى تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتيسيراً على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشياً مع التدابير الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.