هبوط بورصات الخليج خلال جلسة الأربعاء باستثناء الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.08% رابحًا 118.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11143.38 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.73% خاسراً 85.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11642.07 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.65% خاسرًا 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3254.86 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.08% رابحًا 118.70 نقطة ليغلق عند مستوى 11143.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.96% رابحًا 724.19 نقطة ليغلق عند مستوى 25208.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.5 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.62%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.57%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي تجزئة الأغذية والرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.45%، 0.17%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 125 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 9.2%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.89%، ثم سهم "جرير" بنسبة 3.91%، وتراجع 71 سهمًا على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 3.07%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 2.58%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "شمس" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 420.6 ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% خاسرًا 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3254.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.6 مليون سهم محققة ما قيمته 387.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5119 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي السلع والاتصالات بنسبة 0.89%، 0.29%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.28%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 9.56%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 9.63%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.35%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.7 مليون ورقة بقيمة 164.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.19%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسرًا 22.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8819.122 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.603 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 217.6 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9014 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.1%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.72%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 10%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة أرم" بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 338.4 مليون درهم.



بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1782.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 520.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 12.84% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.99%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%.

فيما ارتفع سهما شركة استيراد الاستثمارية، بنك السلام، بنسبة 2.11%، 1%، على التوالي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرًا 37.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6988.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسرًا 48.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7568.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 13.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5868.98 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 7.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.5 مليون سهم بقيمة 66.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.8%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%.

بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.73% خاسراً 85.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11642.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.4 مليون سهم بقيمة 294.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8347 صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، يليه قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.14%، 0.04%، على التوالي.