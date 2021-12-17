صعود الأسهم السعودية خلال أسبوع ورأس المال يربح 198 مليار درهم.. وهبوط الكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 3.42% رابحًا 373.01 نقطة، ليغلق عند مستوى 11311.89 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.33% رابحًا 13.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4008.15 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 3.42% رابحًا 373.01 نقطة، ليغلق عند مستوى 11311.89 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.2 مليار سهم بقيمة 53.5 مليار ريال عبر تنفيذ 2 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 198 مليار ريال ليغلق عند 9.896 تريليون ريال سعودي.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 19.87%، ثم سهم "صدق" بنسبة 19.61%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 15.79%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 5.54%، ثم سهم "النايفات" بنسبة 2.97%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 2.18%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 14.4 مليار ريال سعودي.



بورصة مسقط وقفز المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.33% رابحًا 13.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4008.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 43.9 مليون سهم بقيمة 8.42 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 45 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.986 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 8.57%، أعقبه سهم "البنك الأهلي" بنسبة 6.31%، يليه سهم "مصانع مسقط للخيوط" بنسبة 4.17%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 10%، أعقبه سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 9.18%، يليه سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 9.09%.



بورصة الكويت فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% خاسرًا 65.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسرًا 83.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7548.90 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% خاسرًا 26.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5870.81 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسرًا 3.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.4 مليار سهم بقيمة 261.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة.