نصائح للماميز لعلاج التبول اللا إرادي لطفلك ليلًا.. استخدمي القرفة وخل التفاح

كتبت - ميرفت رشاد

التبول في الفراش والذي يسمى أيضًا "سلس البول الليلي" من أكثر شكاوى المسالك البولية شيوعًا عند الأطفال، قد يكون الإنتاج المفرط للبول، والمثانة الصغيرة نسبيًا، وعدم توازن الهرمون من الأسباب الرئيسية للتبول في الفراش، حيث ينام بعض الأطفال بشكل عميق ولا يحصل المخ على إشارة تدل على امتلاء مثانتهم، وفى السطور القادمة سنقدم بعض العلاجات المنزلية لعلاج مشكلة التبول في الفراش، وفقًا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هو التبول اللا إرادي؟

التبول اللاإرادي أو التبول في الفراش هو مرور البول اللاإرادي بعد سن السيطرة المتوقعة والذي يكون عادة 5-6 سنوات، وبنسبة تتراوح ما بين 15إلى 20٪ من الأطفال في سن 5 سنوات يتبولون أثناء النوم، وما يقرب من 5٪ من الأطفال في سن 10 سنوات يتعرضون للبلل ليلًا، و1٪ من المراهقين والبالغين يستمرون في التبول ليلًا، كما أنه شائع عند الأولاد مرتين مقارنة بالبنات.

العلاجات المنزلية للتبول في الفراش:

القرفة

القرفة من أفضل الطرق لمنع طفلك من تبليل الفراش ليلاً، مضغ لحاء القرفة مرة في اليوم سيكون مفيدًا ، وإذا رفض الطفل مضغه ، فإن مسحوق القرفة سيكون مفيدًا أيضًا.

زيت الزيتون

سيكون تسخين زيت الزيتون وفركه برفق أسفل بطن طفلك علاجًا منزليًا فعالًا للتبول في الفراش، سوف يعمل تأثير تسخين الزيت على تقييد تبول الطفل.

خل التفاح

ينظم خل التفاح مستويات الحمض في المعدة وبالتالي يقلل من الرغبة في التبول بشكل متكرر، إن وضع بعض خل التفاح في كوب من الماء وإعطائه لطفلك سيكون مفيدًا للغاية.

الموز

الموز يعمل على ربط المعدة ، وبهذه الطريقة فإنه يساعد أيضًا في علاج التبول في الفراش، يكفي تناول حبتين من الموز الناضجين كل يوم للتخلص من المشكلة.