هل كثرة التبول والجوع من علامات الإصابة بمرض السكر؟

فاطمة ياسر

يعد مرض السكر من الأمراض التي يجب التعرف علي أعراضها وتجنب التعرض لأي انتكسات صحية بسبب إهماله، فهو من الأمراض المزمنة التي يجب مصاحبتها والتعرف علي أفضل العلاجات الخاصة بها.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأعراض المرتبطة بالإصابة بمرض السكر، والتي ينصح عند ظهورها الذهاب للطبيب وإجراء التحاليل الخاصة باكتشاف هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن مرض السكر يصاب به الشخص عندما يتعرض لارتفاع شديد في نسبة الجلوكوز بالدم بسبب عدم قدرة البنكرياس علي انتاج ما يكفي الجسم من الأنسلوين لتنيظم نسبة السكر في الجسم.

وقدم التقرير، العديد من الأعراض المرتبطة بالإصابة بمرض السكر، ومنها:

-الجوع:



يعد الشعور بالجوع المستمر بالرغم من تناول الطعام، من الأعراض المرتبطة بالإصابة بمرض السكر، ويكون السبب الأساسي هو عدم تنظيم نسبة الجلوكوز وزيادة الشعور بالجوع.

-كثرة التبول:



التعرض لكثرة التبول تعد من أبرز الأعراض التي تشير إلي الإصابة بمرض السكر، ولذا يجب توخي الحذر منها.

-جفاف الفم والعطش الشديد:



كثرة التبول والتخلص من العديد من السوائل في الجسم، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض لجفاف الفم والرغبة الملحة في العطش، ولذا عليك توخي الحذر والتعرف علي حقيقة هذا الأمر عن طريق إجراء تحليل التعرف علي حقيقة الإصابة.