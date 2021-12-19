موهبة وعزيمة.. "طلعت" يرسم بالفم والكوعين بعد تعرضه لحادث منذ 40 عاما.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منزل طلعت نبيه بقرية الديابية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف ، صاحب موهبة الرسم بالفم والكوعين بعد تعرضه لحادث منذ اربعين عاماً فقد خلاله زراعية .

وقال طلعت انه تعرض لحادث منذ اربعين عاما ، كان وقتها في المرحلة الابتدائية فقد خلاله زراعية وخمسة من اصابع القدم ، مشيراً الى انه بعد الحادث شعر بالاحباط وعدم القدرة عل العمل .

واضاف طلعت انه بعد الحادث قرر الاعتماد على ذاته فبدأ في تعلم استعمال الفم والكوعين في الاكل والشرب والمذاكرة ، مشيراً الى انه استكمل دراسته وحصل على معهد الخدمة الاجتماعية ثم التحق بكلية الخدمة الاجتماعية وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وتم تعينه أخصائي اجتماعي بإدارة الواسطي الاجتماعية .

واضاف طلعت انه تعلم الرسم بالفم والكوعين واصبح يجيد الرسم وله العديد من الرسومات .