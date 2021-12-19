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موهبة وعزيمة.. "طلعت" يرسم بالفم والكوعين بعد تعرضه لحادث منذ 40 عاما.. فيديو

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:23 م
موهبة وعزيمة.. "طلعت" يرسم بالفم والكوعين بعد تعرضه لحادث منذ 40 عاما.. فيديو هانى فتحى مراسل اليوم السابع مع طلعت نبية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منزل طلعت نبيه بقرية الديابية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف ، صاحب موهبة الرسم بالفم والكوعين بعد تعرضه لحادث منذ اربعين عاماً فقد خلاله زراعية .

وقال طلعت انه تعرض لحادث منذ اربعين عاما ، كان وقتها في المرحلة الابتدائية فقد خلاله زراعية وخمسة من اصابع القدم ، مشيراً الى انه بعد الحادث شعر بالاحباط وعدم القدرة عل العمل .

واضاف طلعت انه بعد الحادث قرر الاعتماد على ذاته فبدأ في تعلم استعمال الفم والكوعين في الاكل والشرب والمذاكرة ، مشيراً الى انه استكمل دراسته وحصل على معهد الخدمة الاجتماعية ثم التحق بكلية الخدمة الاجتماعية وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وتم تعينه أخصائي اجتماعي بإدارة الواسطي الاجتماعية .

واضاف طلعت انه تعلم الرسم بالفم والكوعين واصبح يجيد الرسم وله العديد من الرسومات .


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