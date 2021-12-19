مقتل 12 شخصا فى نزاع على الأراضى فى جواتيمالا

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أعلنت الشرطة في جواتيمالا عن مقتل 12 شخصا في قرية ريفية، بسبب نزاع طويل امتد لسنوات في نزاع إقليمي مع بلدة مجاورة.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الشرطة المدنية الوطنية قالت إن القتلى الـ 12 بينهم رجال ونساء وأطفال، لكنها لم تذكر تفاصيل عما حدث في قرية تشيكويكس غربي جواتيمالا بالقرب من حدود المكسيك، وكان ضابط شرطة قد قتل في وقت سابق من الأسبوع في نفس المنطقة ، ووقعت أعمال عنف هناك من قبل .



واندلع قتال حول الوصول إلى المياه والأرض بين سكان تشيكويكس وسكان بلدة سانتا كاتارينا إكستواكان، ولم تسفر المفاوضات بين الجانبين حتى الآن عن نتائج تذكر.