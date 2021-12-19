مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة تزور كلية العلوم جامعة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت كلية العلوم بجامعة أسوان طلاب وطالبات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، وذلك بهدف زيارة معامل كلية العلوم فى إطار دور جامعة أسوان المجتمعى تجاه البيئة المحيطة والتأكيد على أهمية البحث العلمى تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور عاطف إبراهيم عبد القادر عميد الكلية وقد تمت الزيارة لكل الأقسام العلمية بالكلية، كما قام أعضاء هيئة التدريس من كل قسم بشرح وافى عن كل قسم والرد على كافة أسئلة الطلاب.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة،أنه تأتى هذه الزيارة الطلابية والعلمية ضمن التعاون المشترك بين كلية العلوم ووزارة التربية والتعليم لغرس مقومات البحث العلمى للطالب والتعرف على هذا الصرح العظيم وما يقدمه للمجتمع من خدمات وتقديم شرح وافى لكل قسم بالكلية.

وأشار الدكتور عاطف إبراهيم عميد الكلية إلى أهمية الإيمان الصادق بأن المجتمع ورقيه يبدأ ببناء الطالب المميز والمثقف، أن مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة.

كما أنها تقوم بتوفير نظام تعليمى تفاعلى متكامل يؤهل الطالب مهاريًا وعقليًا وبدنيًا؛ ليكون قادرًا على المنافسة فى سوق العمل بالقرن الحادى والعشرين.



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