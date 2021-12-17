طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استطاع طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة اسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان، من إعادة الشكل الحضاري بقري ومداخل محافظة أسوان، من خلال رسومات الجداريات بمدخل هذه الأماكن.

يأتى ذلك في إطار دور الجامعة تجاه المجتمع وتنمية البيئة وللاستفادة من قدرات طلاب الجامعة الابداعية والفنية ولتجسيد هذه الأعمال، وقام طلاب قسم التربية الفنية اصحاب اللمسات الابداعية في رسم وتصميم جداريه بقرية غرب اسوان عند مدخل مرشح شركة مياه الشرب بالقرية.

يأتى أصحاب هذا الإنجاز الفني من طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان، تحت اشراف الدكتورة إيمان محمد وجدى، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.