اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:43 م
طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية.. صور جداريات بمدخل أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استطاع طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة اسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان، من إعادة الشكل الحضاري بقري ومداخل محافظة أسوان، من خلال رسومات الجداريات بمدخل هذه الأماكن.
 
 
يأتى ذلك في إطار دور الجامعة تجاه المجتمع وتنمية البيئة وللاستفادة من قدرات طلاب الجامعة الابداعية والفنية ولتجسيد هذه الأعمال، وقام طلاب قسم التربية الفنية اصحاب اللمسات الابداعية في رسم وتصميم جداريه بقرية غرب اسوان عند مدخل مرشح شركة مياه الشرب بالقرية.
 
 
يأتى أصحاب هذا الإنجاز الفني من طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان، تحت اشراف الدكتورة إيمان محمد وجدى، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.
 
طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية (1)
 
طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية (2)
 
طلاب التربية النوعية يحولون شوارع أسوان لجدرايات جمالية (3)
 
 
 

طلاب التربية النوعية

جامعة اسوان

جداريات فنية

النوبة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة