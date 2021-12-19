محافظ قنا يتفقد محطتىّ مياه الشرب بفرشوط ودشنا.. صور

قنا - صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية لمحطتىّ مياه الشرب بمركزىّ فرشوط ودشنا، وذلك للاطمئنان على إنهاء كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية قبل افتتاحهما رسميا.

رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على ممثل الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة مياه فرشوط كما تم تنفيذ التشغيل التجريبى للمحطة واختبار عينات من المياه للتأكد من نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام وكذلك للاطمئنان على سلامة الشبكات، مشيرا إلى أن المحطة تقع على مساحة 15 ألف متر مربع بتكلفة مالية بلغت 320 مليون جنيه، وهى تعمل بنظام الترشيح الفائق "Urtla Firtlation" وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة 400لتر / ثانية ، وتخدم المحطة حوالى 200 ألف مواطن من أهالى مركز فرشوط والقرى التابعة له، مضيفا أنه يتم التحكم فى إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكترونى وفور حدوث أى عطل أو تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا لاتخاذ الإجراء المناسب .

وتابع "الداودى" جولته بتفقد محطة مياه دشنا بعد الانتهاء من زيادة طاقتها الإنتاجية من 400 لتر / ثانية، إلى 800 لتر / ثانية، بتكلفة 160 مليون جنيه تقريبا، مؤكدا أنه تم إجراء التشغيل التجريبى للمحطة واختبار قدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الإضافية، مشيدا بحجم المنشآت ومظهرها الحضارى.

وقال المحافظ إن المحطة سوف تسهم فى القضاء على مشاكل ضعف المياه فى بعض النجوع النائية والمرتفعة ونهايات الشبكات، وسوف تخدم المحطة مركز دشنا والقرى التابعة له وعددها 14 قرية، ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة.



محافظ قنا يتفقد محطتىّ مياه الشرب بفرشوط ودشنا



جانب من جولة المحافظ



محطة دشنا



محطة فرشوط