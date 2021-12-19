محافظ قنا يتابع انطلاق فعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



أوضح المحافظ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم و تستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة لديهم ضد هذا المرض، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية .



وأضاف "الداودى" أن الحملة تستهدف تطعيم 581 ألفا و942 طفلا من خلال الدفع بعدد 2349 فريقا طبيا لإجراء التطعيمات موزعة كما يلى (122735 طفلا و255 فريقا بمركز قنا، 95000 طفل و 226 فريقا بمركز نجع حمادى ، 89956 طفلا و 180 فريقا بمركز دشنا ، 89161 طفلا و 223 فريقا بمركز أبوتشت ، 82256 طفلا و203 فرق بمركز قوص ، 34703 أطفال و89 فريقا بمركز فرشوط، 27121 طفلا و 69 فريقا بمركز قفط ، 26893 طفلا و 56 فريقا بمركز نقادة ، 14117 طفلا و 38 فريقا بمركز الوقف )



من جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات منها 1106 فريق متنقل من منزل إلى منزل ، و 243 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة و مراكز رعاية الأمومة والطفولة ، لافتا إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " أحادى التكافوء نمط 2 ، مضيفا أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من 8 صباحا إلى 8 مساء، وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها، وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.