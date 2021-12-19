محافظ دمياط تتابع مع نقيب المهندسين الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وذلك لمتابعة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات الوضع المُتعلق بإجراءات البت فى طلبات التصالح ومناقشة آليات استكمال الخطوات الخاصة بمراجعة ومعاينة الطلبات من قبل اللجان والأمانات الفنية، لإصدار نموذج 10 المؤقت من خلال الوحدات المحلية .

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط تذليل كافة العقبات التى قد تعوق أمام استكمال باقى الإجراءات، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالملف للإسراع بالمعدلات التنفيذية لتلك الإجراءات وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون، كما أكدت أنه تم التأكيد على الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وأشارت أيضاً إلى متابعتها المستمرة لملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.