اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع مع نقيب المهندسين الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:27 م
محافظ دمياط تتابع مع نقيب المهندسين الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء محافظ دمياط تتابع مع نقيب المهندسين الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وذلك لمتابعة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء.

 

وتناول اللقاء استعراض مستجدات الوضع المُتعلق بإجراءات البت فى طلبات التصالح ومناقشة آليات استكمال الخطوات الخاصة بمراجعة ومعاينة الطلبات من قبل اللجان والأمانات الفنية، لإصدار نموذج 10 المؤقت من خلال الوحدات المحلية .

 

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط تذليل كافة العقبات التى قد تعوق أمام استكمال باقى الإجراءات، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالملف للإسراع بالمعدلات التنفيذية لتلك الإجراءات وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون، كما أكدت أنه تم التأكيد على الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وأشارت أيضاً إلى متابعتها المستمرة لملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.


دمياط

اخبار دمياط

نقابة المهندسين

اخبار المحافظات

التصالح

مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة