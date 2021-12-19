محافظ القاهرة: 4948 فرقة ثابتة ومتحركة تشارك بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصولها بشكل آمن لجميع الأطفال، مشدداً على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار عبد العال، خلال إطلاق حملة التطعيم اليوم بالأسمرات، إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوى الإدارات الصحية، لافتا إلى أنه يشارك فى حملة التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم، وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.