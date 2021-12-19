كيف ارتفعت قيمة صادرات مصر لأهم دول شرق آسيا عام 2020؟

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2020، لرصد حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافورة – بنجلاديش".

وتتضمن مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي: بلغ إجمالى قيمة الصادرات لأهم دول شـرق آسيا 4.1 مليــار دولار عـام 2020 مقابــل 3.2 مليار دولار عـام 2019 بنسبة زيادة قـدرها 25.7%.

بلــغ إجمالى قيمــة الـــواردات من دول شرق اسيــا 20.8 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 22.0 مليــار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 5.5%. جاءت الهند فى المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 7.1% وكــان أهـم الأصناف التـى تم تصديرهـا إلى الهند بترول خام. فـى المرتبـة الثانية جاءت جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 753.9 مليون دولار عــام 2020 مقابـل 546.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبة زيادة قــدرها 38.0%.

وكان أهـم الأصنـاف التى تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام. جـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــى المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغت قيمتها 11685.7 مليون دولار عـام 2020 مقابــل 11691.7 مليون دولار عـام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 0.1%.

كان أهم الأصناف التى تــم استيرادها مـراجل، آلات وأجهــزه كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 2641.0 مليـون دولار عام 2020 مقابل 2840.5 مليون دولار عام 2019 بنسبه انخفاض قدره 7.0%. كان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

جاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2019، 2020 حيث بلغت قيمتها 1668.1 مليون دولار عام 2020 مقابل 1692.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 1.4%.

جاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2020، 2019 حيث بلغت قيمتها 7485.8 مليون دولار عـام 2020، مقابــل 7370 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 1.6%.