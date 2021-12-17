اليوم السابع
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تفاصيل زيارة رجال الأعمال اليمنين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:30 م
تفاصيل زيارة رجال الأعمال اليمنين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعضاء مجلس الأعمال اليمني خلال زيارة المنطقة الاقتصادية
كتب: مدحت عادل

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أجرى وفد رفيع المستوى من مجلس الأعمال اليمني زيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، فما هي تفاصيل هذه الزيارة؟.

 

س. ما هي أسباب زيارة الوفد اليمنى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. جاءت الزيارة في توقيت تشهد فيه الموانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية تطورات كبيرة، وتعرف الجانب اليمني على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها على أرض الواقع، في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

 

س. ما هي أهمية زيارة وفد مجلس الأعمال اليمني إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. تأتي الزيارة بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها على كافة المستويات مما جعل المنطقة تخطو خطوات ثابتة نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز مما يؤهلها لأن تكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

 

س. ما هو جدول أعمال هذه الزيارة؟

ج. استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر 2030، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

 

كما قدم نائب رئيس المنطقة عرضاً عما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق والمشروعات بالمناطق الصناعية، والمستهدف خلال الهمس سنوات المقبلة.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

مجلس الاعمال اليمنى

فرص الاستثمار

مشروعات

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