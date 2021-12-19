علماء بريطانيون ينصحون بقيود أكثر صرامة لاحتواء أوميكرون قبل الكريسماس

كتبت رباب فتحى

نصح علماء بريطانيون الحكومة البريطانية بضرورة فرض قيود أكثر صرامة قبل احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد لاحتواء متغير "أوميكرون"، ومنع "الضغوط الكبيرة" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الوثائق الصادرة من قبل المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج) - تكشف عن النصيحة القاتمة التي أعطيت للوزراء في الوقت الذى أعلن فيه عمدة لندن صادق خان الوضع خطير بسبب تزايد الإصابات.

وسجلت الحكومة يوم السبت 90418 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بينما تم إدخال 900 مريض إلى المستشفى.

وحذر علماء "سيج" من أن الوقت المضاعف لعدوى أوميكرون في إنجلترا يبلغ حاليًا حوالي يومين - "أسرع من معدل النمو الذي شوهد في مارس 2020".

وقالوا: "إذا كان الهدف هو تقليل مستوى العدوى بين السكان ومنع دخول المستشفى إلى هذه المستويات ، فسيلزم تنفيذ تدابير أكثر صرامة في وقت قريب جدًا".

وحذرت "سيج" من أنه "من شبه المؤكد أن هناك الآن مئات الآلاف من الإصابات الجديدة بأوميكرون يوميًا - مع أعلى المعدلات في لندن - مما يشير إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة".