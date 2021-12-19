علاجات منزلية لعلاج الانزلاق الغضروفي بدون جراحة تعرف عليها

كتبت - مروة هريدى

القرص الغضروفي أو انزلاق الغضروف أو الفتق هو حالة تتطور عندما يتمزق الهيكل الشبيه بالهلام للقرص الفقري من خلال منطقة ضعيفة في الجدار الخارجي، إنها المشكلة الأكثر شيوعًا التي تسبب الألم في أسفل الظهر، يحدث غالبا بسبب تنكس القرص ، وهي عملية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى انزلاق غضروفي بسبب المشكلات المرتبطة بالعمر والضغط على العمود الفقري مع تقدم العمر، ولكن ينصح بعض الأطباء والمتخصين فى العلاج الطبيعى ببعض العلاجات المنزلية لعلاج القرص الغضروفي بدون تدخل جارحى كالتالي:

ضغط دافئ أو بارد

يقلل الضغط الدافئ من الألم في العضلات المتوترة التي ترتبط عادة بالقرص المنفتق القطني، يريح العضلات ويرخيها لتخفيف التشنجات الناتجة عن الشد، كما أنه يساعد على تحسين مرونة النسيج الضام وتحسين الدورة الدموية في العضلات المصابة، يجب عليك استخدام الضغطات الدافئة قبل القيام بأي تمرين بدني، كما أن الكمادات الباردة مفيدة جدًا في تخفيف الآلام.

النشاط البدني يمكن للبقاء نشيطا في حياتنا اليومية أن يوفر حقًا تخفيف الآلام لأولئك الذين يعانون من القرص الغضروفي القطني، يمكنك ممارسة تمارين أبسط مثل الإطالة والتدليك تحت الإشراف.، يجب أيضًا مراعاة اليوجا ، لأنها تحسن عقلك وجسمك، يعد العلاج المائي أيضًا خيارا رائعا لأنه يقوم بشكل أساسي بممارسة التمارين في حمام السباحة أثناء التواجد في الماء.

اليوجا التغذية هي بلا شك أهم عامل حيث من المهم دائما تقوية الجسم من الداخل، إذا لم نقم بتضمين العناصر الغذائية المطلوبة في طعامنا ، فلن تكون التمارين والأدوية فعالة كما ينبغي، التغذية الصحيحة تحميك أيضا من المزيد من الإصابات، كما يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في علاج العديد من الحالات بما في ذلك الانزلاق الغضروفي.

التغذية أوضاع النوم قد يواجه الشخص المصاب بألم القرص الغضروفي الكثير من الانزعاج أثناء النوم لذلك ، من المهم أن تنام في وضع يخفف الضغط من العمود الفقري، وفقًا لموقع القرص الغضروفي ، يمكنك تحديد وضع نومك ووضع الوسادة، يمكنك تجربة بعض الوسائد والمواقف المختلفة لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.