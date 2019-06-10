أسباب ألم أسفل الظهر القرص الغضروفى

كتبت إيناس البنا

آلام أسفل الظهر من أكثر الأسباب شيوعا لزيارة الطبيب وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS)، كما أن آلام أسفل الظهر هي السبب الأكثر شيوعًا للإعاقة المرتبطة بالعمل.

معظم آلام أسفل الظهر هي نتيجة للإصابة، مثل الالتواء في العضلات أو بسبب حركات مفاجئة أو ضعف ميكانيكا بالجسم أثناء رفع الأجسام الثقيلة، يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر أيضًا نتيجة لبعض الأمراض ، مثل سرطان الحبل الشوكي ، أو تمزق القرص أو فتقه ، أو عرق النسا ، أو التهاب المفاصل، أو التهابات الكلى، أو التهابات العمود الفقري.



لم اسفل الظهر

قد تستمر آلام الظهر الحادة في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ، في حين أن آلام الظهر المزمنة هي الألم الذي يستمر لفترة أطول من 3 أشهر.

من المرجّح أن تحدث آلام أسفل الظهر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا، كلما تقدمت في العمر ، يقل محتوى السوائل بين الفقرات في العمود الفقري، وهذا يعني أن الأقراص الموجودة في العمود الفقري تتهيج بسهولة، وتفقد أيضًا بعض نغمة العضلات ، مما يجعل الظهر أكثر عرضة للإصابة، و هذا هو السبب في تقوية عضلات الظهر واستخدام ميكانيكا الجسم جيدة مفيدة في منع آلام أسفل الظهر.

أسباب آلام أسفل الظهر



ألم اسفل الظهر

إصابة القرص الغضروفى

الأقراص الموجودة في الظهر معرضة للإصابة، ويزيد هذا الخطر مع تقدم العم، يمكن أن يحدث القرص الغضروفي فعندما يضغط الغضروف المحيط بالقرص على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب، تمتد الوسادة الموجودة بين الفقرات الشوكية خارج وضعها الطبيعي، مما يمكن أن يؤدي إلى الضغط على جذر العصب.

عرق النسا



يمكن أن يحدث عرق النسا إذا ضغط القرص على العصب الوركي، حيث يربط العصب الوركي العمود الفقري بالأرجلو نتيجة لذلك ، يمكن أن يسبب عرق النسا ألم في الساقين والقدمين، عادة ما يكون هذا الألم مثل حرق أو دبابيس وإبر.



عرق النسا

تضيق العمود الفقرى



يحدث تضيق العمود الفقري عندما يضيق العمود الفقري، مما يضغط على الحبل الشوكي والأعصاب الشوكية.



لم اسفل الظهر

انحناءات العمود الفقري غير الطبيعية

يعد الجنف والحداب من الحالات التي تسبب انحناءات غير طبيعية في العمود الفقري، هذه الحالات الخلقية عادة ما يتم تشخيصها لأول مرة عندما يكون المرضى من الأطفال والمراهقين.