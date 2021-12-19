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طقس بارد وصقيع على مطروح وفرص سقوط أمطار.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:18 م
طقس بارد وصقيع على مطروح وفرص سقوط أمطار.. لايف طقس بارد على مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، عن حالة الطقس البارد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، وانخفاض درجات الحرارة مع انتشار السُحُب الكثيفة وفرص سقوط أمطار.

وشهدت محافظة مطروح اليوم الأحد، نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بمد تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، باستمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت صباح اليوم الاحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

وشهدت فترة النهار نشاط للرياح، مع انخفاض في درجات الحرارة لـ 14 مئوية، مع عدم سقوط أمطار، وتراجع نشاط الرياح مع دخول المساء ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة. وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض في درجات الحرارة لـ 14 مئوية، مع توقعات بإنخفاضها لـ 10 مئوية خلال الساعات المقبلة. وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.


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