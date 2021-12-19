ضبط 113 طن أغذية فاسدة ومجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يرصد الإنفوجراف التالى جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة، حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1362 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 377 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 12,230 طن، وضبط 49 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 113,884 طن – 21746 عبوة – 51 قطعة، وضبط 42 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 12,785 طن – 40 عبوة، وضبط 39 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (44,972 طن – 3795 عبوة – 87677 قطعة – 200 لتر – 1845 متر) ، وضبط (32 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (353850 لتر – 17371 إسطوانة).