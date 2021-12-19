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سقوط لوحة إعلانية على سيارة بسبب شدة الرياح فى حى الشرق ببورسعيد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:25 م
سقوط لوحة إعلانية على سيارة بسبب شدة الرياح فى حى الشرق ببورسعيد سقوط لوحة إعلانية
بورسعيد - محمد عزام

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سقطت لوحة إعلانية على إحدى السيارات، اليوم الأحد، وذلك بسبب شدة الرياح، نظرا لاضطراب حالة الطقس فى محافظة بورسعيد، وشهد حى الشرق بمحافظة بورسعيد، سقوط إحدى اللوحات الإعلانية على سيارة بجانب الرصيف وبالقرب من مجرى قناة السويس الملاحى.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجوية، أنه ستهب رياح جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحى على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة.

وأضافت الهيئة، أنه قد تصل سرعات الرياح إلى 40 كيلو متر فى الساعة، وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كيلو متر فى الساعة، بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأشارت إلى أن الرياح تبدأ من المنطقة الغربية مروراً بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحرى وسيناء والسواحل الشمالية وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلاً إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

 


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