اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس بارد على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وأمواج المتوسط توقف حركة الصيد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:28 ص
طقس بارد على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وأمواج المتوسط توقف حركة الصيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدينتى بورسعيد بورفؤاد طقس شديد البرودة نهاراً رغم سطوع الشمس وسط سماء صافية بالغيوم، وشهد البحر الأبيض المتوسط حالة مضطربة غير ملائم للصيد والأنشطة البحرية، فضلاً عن ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار وخروج الأمواج عن الشاطئ وعزوف الصيادين عن الصيد نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض شديد فى درجات الحرارة وبرودة قارسة ونشاط شديد للرياح تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.

وتسببت التقلبات الجوية والطقس السيئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس، حيث قامت المحافظة بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة، وتم تمركز سيارات النافورى والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول، للتعامل السريع مع أى آثار الأمطار فور سقوطها، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها .بعد ان تم تطهير مصارف المياة وبالوعات الأمطار .

ووجه الغضبان بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة .

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم والتى تستمر لمدة يومين حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل إلى حد العاصفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

 

طقس-شديد-البرودة
طقس-شديد-البرودة

-أمواج
-أمواج

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

طقس بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة