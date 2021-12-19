طقس بارد على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وأمواج المتوسط توقف حركة الصيد

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتى بورسعيد بورفؤاد طقس شديد البرودة نهاراً رغم سطوع الشمس وسط سماء صافية بالغيوم، وشهد البحر الأبيض المتوسط حالة مضطربة غير ملائم للصيد والأنشطة البحرية، فضلاً عن ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار وخروج الأمواج عن الشاطئ وعزوف الصيادين عن الصيد نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض شديد فى درجات الحرارة وبرودة قارسة ونشاط شديد للرياح تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.

وتسببت التقلبات الجوية والطقس السيئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس، حيث قامت المحافظة بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة، وتم تمركز سيارات النافورى والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول، للتعامل السريع مع أى آثار الأمطار فور سقوطها، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها .بعد ان تم تطهير مصارف المياة وبالوعات الأمطار .

ووجه الغضبان بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة .

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم والتى تستمر لمدة يومين حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل إلى حد العاصفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس .