اليوم السابع
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سفارة بريطانيا بالقاهرة تسرد أحداث 2021.. زيارة أمير ويلز وزوجته لمصر الأبرز

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:57 م
سفارة بريطانيا بالقاهرة تسرد أحداث 2021.. زيارة أمير ويلز وزوجته لمصر الأبرز أمير ويلز ودوقة كورنوال
ريهام عبد الله

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أوشك عام 2021 على الانتهاء، ويتبقى منه عدة أيام قليلة، ولايمكن الإنكار أنه كان عاما مليئا بالأحداث، وفى هذا الصدد بدأ الحساب الرسمى للسفارة البريطانية بالقاهرة، سلسلة تغريدات لرصد أبرز الأحداث التى حدثت فى السفارة خلال عام 2021، على أن يستكمل نشر التغريدات على مدار الأيام المقبلة.

وبدأ الحساب فى سرد أبرز الأحداث، والتى كان على رأسها بالطبع، زيارة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أمير ويلز ودوقة كورنوالن لمصر، فى نوفمبر الماضى، وقال الحساب :" 2021، كانت رحلة طويلة! و مع اقترابنا من العام الجديد، سنلقي معكم نظرة كل يوم من أيام هذا الأسبوع على أفضل ما حققناه هذا العام".

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

 

أمير ويلز وزوجته فى زيارتهما لمصر
أمير ويلز وزوجته فى زيارتهما لمصر

وتابع :"تمت زيارتنا من قبل العائلة الملكية ، زار أصحاب السمو الملكي، أمير ويلز ودوقة كورنوال ، مصر في نوفمبر الماضى و أظهرت الزيارة علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع مصر و التزامنا المشترك بحماية البيئة".

ومن جهة أخرى منح الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، لقب "فارس" إلى "لويس هاميلتون"، بطل العالم فى سباقات فورمولا وان سبع مرات، ونشر الحساب الرسمى للعائلة الملكة عبر إنستجرام، صورة من فعاليات منح اللقب لهاميلتون، وعلق:"قم يا "سير" لويس هاميلتون!، حصل بطل العالم سبع مرات في الفورمولا ون على لقب فارس من أمير ويلز في حفل التكريم الذي أقيم اليوم في قلعة وندسور".

ومن جهة أخرى، حرصت الصفحة الرسمية لدوق ودوق كورنوال، "كلارنس هاوس"، على توثيق مشاركة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى فى لندن، حيث نشرت الصفحة الرسمية عدة صور من مشاركتهم وسط الشباب المشارك، لتوجيه رسالة شكر لهم.

 
 

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