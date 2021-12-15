اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:15 م
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ولى العهد البريطانى يمنح بطل العالم فى سباقات "فورمولا 1" لقب "فارس"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:08 م
ولى العهد البريطانى يمنح بطل العالم فى سباقات "فورمولا 1" لقب "فارس" الأمير تشارلز ولويس هاميلتون
ريهام عبد الله

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منح الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، لقب "فارس" إلى "لويس هاميلتون"، بطل العالم فى سباقات فورمولا وان سبع مرات، ونشر الحساب الرسمى للعائلة الملكة عبر إنستجرام، صورة من فعاليات منح اللقب لهاميلتون، وعلق:"قم يا "سير" لويس هاميلتون!، حصل بطل العالم سبع مرات في الفورمولا ون على لقب فارس من أمير ويلز في حفل التكريم الذي أقيم اليوم في قلعة وندسور".

 

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

 

الأمير تشارلز ولويس هاميلتون
الأمير تشارلز ولويس هاميلتون

ومن جهة أخرى، حرصت الصفحة الرسمية لدوق ودوق كورنوال، "كلارنس هاوس"، على توثيق مشاركة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى فى لندن، حيث نشرت الصفحة الرسمية عدة صور من مشاركتهم وسط الشباب المشارك، لتوجيه رسالة شكر لهم.

 

وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على الصور التي نشرتها: "شكر دوق ودوقة كورنوال الشباب المتطوعين في بنك الطعام جنوب لندن، حيث يوفرون الغذاء والدعم والمشورة للأشخاص والعائلات المحتاجة في جميع أنحاء واندسوورث، وفي العام الماضي، قام الفريق من المتطوعون بتوصيل 11336 من الإمدادات الغذائية الطارئة إلى السكان المحليين الذين عانوا أثناء الوباء بزيادة قدرها 78٪ عن العام السابق، شكرًا لكم على العمل الرائع الذي تقومون به جميعًا لدعم سكان واندسوورث".


الامير تشارلز

امير ويلز

لويس هاميلتون

لقب فارس

قلعة وندسور

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