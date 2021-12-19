زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة تشينجهاى بشمال غربى الصين

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد مدينة مانجيا بمقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين.



وأوضح المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - وفقا لوكالة (شينخوا) الصينية - أن الزلزال وقع الساعة 7:54 صباحاً (بتوقيت بكين)، وأن مركزه رُصد عند التقاء خط العرض 38.95 شمالاً، وخط الطول 92.73 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات .



وقال يانج تشيون مدير مكتب إدارة الطوارئ في مدينة مانجيا: "إن السكان شعروا بالزلزال بقوة في بلدة لنجهو التابعة لمانجيا، والتي تبعد 57 كيلومترا عن مركز الزلزال".



وأوضح يانج أن السلطات المحلية ما زالت تتحقق حول ما إذا كان الزلزال قد تسبب في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات.