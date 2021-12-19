رؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ يواصلون متابعة حالة الطوارئ وحملات لرفع مياه الأمطار

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إنتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن إستمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحى بالمدينة، والقرى.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب جميع مياه الأمطار والتأكيد على تشغيل صفايات الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، للإنتهاء من إزالة أى تجمعات مياه التى تبعد عن صفايات الأمطار.