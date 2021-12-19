دراسة تكشف تأثير الإفراط فى تناول القهوة على السيدات الحوامل ووزن الجنين

كتبت مروة هريدى

هناك مجموعة من المحاذير يجب أن تلتزم بها السيدات الحوامل خلال هذه الفترة المهمة من حياتهن، من أجل الحفاظ على صحتها والجنين على حد سواء، ولعل أحد أشهر النصائح للحوامل في هذه الفترة عدم الإفراط بشرب الكافيين الموجود في مشروبات مثل الشاي والقهوة، لذلك يوضح تقرير موقع "إنسايدر" الكمية الآمنة من الكافيين التي يمكن تناولها للحوامل وأضرار الإفراط فيه.

من جانبها، حددت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) أن الحد الأقصى من الكافيين للحوامل 200 ملج/ يوميًا، وأشاروا إلى أن تجاوز هذه الكمية يرتبط بزيادة خطر الإجهاض.

ورغم ذلك، أظهرت دراسة أجريت هذا العام 2021، أن السيدات الحوامل اللائي تناولن ما يعادل نصف كوب من القهوة يوميًا، بما يعادل 50 ملج/ يوميًا، كان لديهن أطفال أقل حجمًا عند الولادة من أولئك الذين لم يتناولن أي كافيين، ومن المعروف أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة قد يواجهون صعوبة في مقاومة العدوى وزيادة خطر تعرضهم لمضاعفات مثل الاضطرابات العصبية ومشاكل التنفس.

في المقابل، أشارت بعض الدراسات إلى عدم وجود ارتباط بين الكافيين والتأثير على وزن الطفل عند الولادة، حيث لاحظ الباحثون في دراسة واسعة أجريت عام 2013، أن الأدلة على الارتباط بين تناول الكافيين وتطور الجنين محدودة لأن الدراسات لم تأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى، مثل التدخين، الذي المعروف أنه يزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

وأشارت دراسة أخرى، إلى أن الكافيين قد يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، ما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم، وبالتالي يؤثر على نموه، وقد يغير استجابته للتوتر ويعوق نمو الأعضاء.

ويشير الخبراء، إلى أن هناك أطعمة ومشروبات أخرى تحتوى على الكافيين، ولكن تأثيرها لا يضاهى تأثير القهوة، موضحين أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين قد تحتوى على كميات ضئيلة منه، ولعل أبرز الأمثلة على مشروبات الكافيين، الشاي والمشروبات الغازية والكاكاو.

من جانبها، تقول جيسيكا شيبرد، طبيبة أمراض النساء والتوليد ومديرة طب النساء في جامعة إلينوي في شيكاجو: "إن شرب أقل من 200 ملج من القهوة يوميًا آمن إذا كانت المرأة الحامل قادرة على تحملهت، ما يعني أنها لا تسبب الغثيان أو تزيد من حدة أعراض الحمل".