فنجان القهوة الصباحى قد يكون مفيدًا أكثر مما تعتقد لنظرك.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

هل أنت ممن لا يستطيعون الاستغناء عن فنجان قهوة في الصباح؟، كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Psychopharmacology أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدًا في لوظيفتك البصرية لأنه يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة فمن المعروف بالفعل أن الكافيين يزيد من سرعة حركات العين السريعة، كما أن الكافيين يساعد أيضًا في تحسين أوقات رد الفعل لديك.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، تعاون باحثون من كلية البصريات وعلوم الرؤية في واترلو وجامعة غرناطة من أجل الدراسة، أراد الباحثون إجراء مزيد من التحقيق في آثار تناول الكافيين على حدة البصر الديناميكية ، أي القدرة على اكتشاف والتعرف على التفاصيل الصغيرة في ظل ظروف الحركة.

آثار تناول الكافيين



في الدراسة، تناولت مجموعة من المشاركين كبسولة كافيين (4 مجم / كجم) بينما تناولت المجموعة الأخرى كبسولة دواء وهمي، باستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم قياس مهاراتهم في حدة البصر الديناميكية قبل وبعد 60 دقيقة من الابتلاع.

وفقًا للباحثين، أظهر أولئك الذين تناولوا كبسولات الكافيين دقة أكبر وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأصغر.

قال الباحثين، تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع للوظيفة البصرية للشخص من خلال تعزيز اليقظة ومشاعر اليقظة".

وأضاف المؤلف المشارك في الدراسة: "هذا ينطبق بشكل خاص على تلك المهام اليومية الحرجة ، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة ، والتي تتطلب منا الاهتمام بمعلومات مفصلة عن الأشياء المتحركة عند اتخاذ القرارات".

الإفراط في تناول الكافيين ضار بالصحة



عندما يتم تناول القهوة والشاي بكميات قليلة إلى معتدلة ، تعتبر مشروبات صحية. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

يقول الخبراء إن الكافيين يزيد اليقظة عن طريق منع تأثيرات الأدينوزين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تجعلك تشعر بالتعب ، وتنشيط الأدرينالين ، وهو هرمون "القتال أو الهروب" المرتبط بزيادة الطاقة. ومع ذلك ، عند تناول جرعات أعلى ، قد تؤدي هذه الآثار إلى القلق والعصبية.

يساعدك الكافيين على البقاء مستيقظًا ولكن الإفراط في تناوله قد يتداخل مع نومك. وفقًا للدراسات ، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى زيادة مقدار الوقت الذي يستغرقه النوم بالإضافة إلى تقليل وقت النوم الإجمالي.