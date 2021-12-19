حياة كريمة.. 30 معلومة عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

قصص النجاح التى سطرها أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى يعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التى تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية فى الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس السيسى لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 30 معلومة عن المبادرة الرئاسية فى محافظة أسوان:

1. تسير أسوان بخطى ثابتة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 3 مراكز رئيسية بالإضافة إلى مركز أسوان المضاف مؤخرا.

2. تتراوح نسب التنفيذ ما بين 30 % إلى 95 %.

3. إجمالى عدد المشروعات 808 مشروعات.

4. وبلغت التكلفة نحو 14 مليار و35 مليون جنيه.

5. بلغ عدد القرى نحو 35 قرية رئيسية و109 قرية فرعية و336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

6. تخدم المبادرة ثلثى سكان المحافظة والذى يصل عددهم إلى 1.6 مليون نسمة.

7. والمشروعات الجارية لحياة كريمة فى العديد من القطاعات منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى جارى تنفيذ 134 مشروع منهم 98 مشروع تابعين للشركة القابضة بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

8. و36 مشروع تابعين للهيئة القومية بتكلفة أكثر من 7 مليار جنيه.

9. فيما جارى تنفيذ 115 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 454 مليون جنيه.

10. بينما وصل إجمالى المشروعات بقطاع الصحة إلى 77 مشروع بتكلفة 2، 5 مليار جنيه.

11. بالإضافة إلى 5 مشروعات بقطاع الطرق.

12. بجانب المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير والتى تشمل إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 151 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 175 مليون جنيه.

13. وتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 210 كم وبتكلفة 496.5 مليون جنيه.

14. وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 77 كوبرى بتكلفة 303 مليون جنيه.

15. وكذا تطوير 57 مكتب بريد.

16. وتنفيذ 29 مشروعا لدعم شبكات الكهرباء.

17. والبدء فى توصيل خطوط الفايبر للاتصالات سواء للتليفون الأرضى والإنترنت لحوالى 255 ألف منزل ومبنى.

18. ثم إدخال شبكات الغاز الطبيعى فور الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

19. وإنشاء 29 نقطة إسعاف بتكلفة 40 مليون جنيه.

20. و31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه ويضم الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى.

21. و31 مجمع خدمات زراعية بتكلفة 167 مليون جنيه ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

22. وتوازى مع ذلك، زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة مشكلة البطالة منها قيام الجهاز المركزى للتعمير بإنشاء عدد 2 منطقة صناعية حرفية بقريتى بلانة بنصر النوبة والرمادى قبلى بإدفو.

23. كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى توفير العديد من الخدمات لأهالى القرى المستهدفة ضمن المبادرة سواء إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع وشهادات التصنيف والمزايا والبطاقات الضريبة وريادة الأعمال، بجانب الندوات التعريفية، وأيضاً الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى 1552 مشروع إستفاد منهم 2747 شاب.

24. وجارى تنظيم العديد من القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة داخل قرى حياة كريمة لإضفاء البهجة على الأهالى المقيمين بها.

25. كما تم تنظيم العديد من القوافل الطبية التى تقدم خدماتها المجانية العلاجية والصحية لأهالى هذه القرى وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.

26. وتم كذلك تنظيم دورى حياة كريمة لمراكز الشباب فى لعبة خماسيات كرة القدم وذلك على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

27. وخلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للمحافظة أعطى توجيهاته بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية لتضاف لقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

28. سيساهم ذلك فى رفع جودة الخدمات وتوصيل البنية التحتية لـ 90 % من مواطنى المحافظة.

29. تم تحديد مواقع إنشاء سكن كريم طبقاً للاحتياجات الجماهيرية.

30. وسبق ذلك تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية داخل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وباعتمادات 280، 7 مليون جنيه.



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