اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جنايات شبرا الخيمة تحيل سائقى توك توك للمفتى لقتلهما شخصا وسرقة مركبته بقليوب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:14 م
جنايات شبرا الخيمة تحيل سائقى توك توك للمفتى لقتلهما شخصا وسرقة مركبته بقليوب محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى أبو زيد، بإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته خلف الحاجز الخرسانى بطريق شبرا بنها الحر بنطاق مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1257 لسنة 2021، جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 22 لسنة 2021 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها، أن المتهمين "رجب ح أ"، 27 سنة، سائق توك توك، و "علاء ع س"، 30 سنة، سائق توك توك، قتلا المجني عليه "محمد أ ف"، 16 سنة، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه، فعزما على التخلص منه بأن نصبا له شركا واستدرجاه إلي أحد الأماكن، وما سنحت لهما الفرصة حتى تعدوة عليه بسلاح أبيض أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى، وسرقا مركبة التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة خلف الحاجز الأسمنتي الجانبي لطريق شبرا بنها الحر، في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه إصابات بالرأس، وخلال البحث حضر لديوان المركز المدعو "أحمد.ف.م "، 47 سنة، موظف، وقرر بتعرفة علي الجثة وأنها لنجله المدعو "محمد"، 16 سنة، سائق توك توك، وبسؤاله قرر بأن نجله خرج للعمل على مركبة التوك توك منذ أسبوع ولم يعد للمنزل.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكب الواقعة، وهما كل من "علاء.ع.س"، 29 سنة، و"رجب.ح.أ"، 27 سنة، سائقين توك توك، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


امن القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

مركز قليوب

إحالة للمفتى

الاعدام

سائق توك توك

قتل سائق توك توك

طريق شبرا بنها الحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لعاطل قتل والدته بسبب إدمانه للمخدرات

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 02:41 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر استمرار حبس متهمة اشتركت مع نجلها فى الاعتداء على فتاة 45 يوما

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:25 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق توك توك حرق شقيقته بسبب الميراث للمفتى

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:05 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل 45 يوما

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:02 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لمتهمين قتلا سائق توك توك وسرقا مركبته

السبت، 21 أغسطس 2021 03:59 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك" بقليوب للمفتى

الثلاثاء، 25 مايو 2021 04:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة