توزيع 200 فيزا "تكافل وكرامة" على المنتفعين بقرية قمن العروس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف إنه تم توزيع أكثر من 2000 فيزا تكافل وكرامة على المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز مشيراً الى ان عملية الصرف مستمرة بالنسبة لجميع المستحقين الذين تم صرف البطاقات لهم وعلى اي مواطن له شكوى التقدم بها لإدارة التضامن الاجتماعي لفحص شكواه ويتم حلها في حالة الاستحقاق على وجه السرعة.

واضاف محمد بكرى في بيان له انه بخصوص عملية توزيع البطاقات فانها تتم في مقر الوحدة الاجتماعية بقمن العروس على مستحقي تكافل وكرامة حيث أن التوزيع يتم بمنتهى الشفافية وكل مستحق يقوم بالتوقيع بكشف البطاقات وكشف الأرقام السرية وان عملية والية التوزيع تسير كما هو متبع في باقي الوحدات ولا يوجد اى عوائق في التوزيع .