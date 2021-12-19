تناول الخضروات يحسن صحة عظامك ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.. دراسة توضح

كتبت - ميرفت رشاد

بين سن 25 و 30 عامًا، سيصل معظم الأشخاص إلى ذروة كتلة عظامهم، عندما تكون صغيرًا ، تمر عظامك بعملية تسمى الترسيب، تتشكل عظامك وتستمر في تكوين خزانات الكالسيوم، عندما تصل إلى ذروة الكتلة العظمية في حوالي 30 عامًا من العمر ، سوف تمر عظامك بمرحلة ضعف، و تقلل العظام القوية من مخاطر الإصابة بالكسور أو الإصابة بهشاشة العظام، كما أن نظامك الغذائي هو في الواقع عامل رئيسي في مدى قوة عظامك مع تقدمك في العمر، بحسب ما نشره موقع " eatthis".





تشير دراسة حديثة في The Journal of Nutrition إلى أن تناول الخضار يرتبط بعظام أقوى خاصةً للبالغين الذين يتناولون القليل من الخضار كبداية، حيث تم تقييم 102 من البالغين المعروفين باستهلاك أقل من حصة واحدة من الخضروات يوميًا في تجربة مدتها ثمانية أسابيع.

طُلب من مجموعة أن تستهلك حوالي 270 جرامًا من الخضار الإضافية يوميًا ، بينما واصلت مجموعة أخرى نظامها الغذائي كما هو من خلال قياس تناول العناصر الغذائية ، وكاروتينات البلازما ، والعلامات الأخرى المتعلقة بالعظام ، أظهرت النتائج فوائد إيجابية لصحة العظام لمجموعة التحكم في تناول الخضار.

يرجع هذا على الأرجح إلى حقيقة أن العديد من الخضروات مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد بشكل إيجابي صحة العظام بمرور الوقت ، وفقًا لمؤسسة صحة العظام وهشاشة العظام ، الخضار الورقية الخضراء مليئة بالكالسيوم وكذلك فيتامين ك. منتجات الطماطم ، بالإضافة إلى الخضار الأخرى ذات اللون الأحمر / البرتقالي مثل البطاطا الحلوة والبرتقال والموز ، مليئة بالبوتاسيوم، يمكن أن تساعد الخضروات الغنية بفيتامين سي وحتى الفواكه مثل الفلفل الحلو والبروكلي والفراولة.

خضروات مشوية

يعتبر الكالسيوم من أبرز المعادن في الجسم ، حيث يتواجد 99٪ منه في عظامك وأسنانك فقط، يعمل الجسم على الحفاظ على توازن الكالسيوم في جسمك عن طريق تخزينه في عظامك ، مما يجعلها أقوى، في حين أن الكالسيوم الغذائي مهم بالتأكيد لصحة عظامك ، تلعب الفيتامينات الأخرى دورًا مهمًا في تقوية عظامك أيضًا، يرتبط فيتامين (د ) بامتصاص الكالسيوم القادم من الأمعاء ويساعد على بناء أنسجة العظام ، وبالتالي فإن فيتامين (د) مهم أيضًا بشكل حيوي مع تقدمك في العمر.

تشير بعض الأدلة أيضًا إلى وجود صلة بين فيتامين K وتكوين العظام ، وحتى تظهر روابط لتقليل معدلات الكسور وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وفقًا للتغذية .

يساعد البوتاسيوم الغذائي في معادلة الحمل الحمضي في جسمك، مما يقلل من فقدان الكالسيوم ويحافظ على كثافة المعادن في العظام، وفقًا لهشاشة العظام الدولية، كما ارتبط استهلاك المغنيسيوم بارتفاع كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بكسور العظام، كما تقول المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم وفيتامين د لضمان الحفاظ على صحة العظام.