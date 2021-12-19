"تعليم المنوفية" يعلن جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول يناير 2022

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ب المنوفية جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 /2022 لجميع صفوف النقل.

وأعلن هاني عنتر مدير المديرية، أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11 / 1 /2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 / 1 /2022 بينما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية يوم السبت 15 /1 / 2022 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 26 /1 /2022 فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت 15 / 1 /2022 وتنتهي يوم السبت 22 /1 /2022 ( فترة مسائية ).

وأضاف عنتر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية تبدأ يوم السبت الموافق 29 / 1 /2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 / 2/ 2022.

وتبدأ الامتحانات العملية بجميع المدارس وفقا للتعليمات الموضحة بالجداول المرفقة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا وتطبيق كافة القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الخاصة بتلقي العاملين بلقاح كورونا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه كلف مديري عموم الإدارات التعليمية ولجان متابعات مديري عموم الديوان بتكثيف المتابعات على المدارس لمتابعة استعدادات المدارس وعمليات تطهير اللجان والتأكد من موقف تلقي العاملين بلقاح كورونا ومتابعة الامتحانات العملية والمعملية بالمدارس مناشدا جميع الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات واصطحاب أدوات التعقيم الشخصية والأدوات المكتبية والحرص على عدم تداولها بين زملائهم منعا لانتشار العدوى.