اليوم السابع
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برتوكول بين تعليم المنوفية وكلية التربية لتكليف الخريجات بالخدمة العامة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 09:01 م
برتوكول بين تعليم المنوفية وكلية التربية لتكليف الخريجات بالخدمة العامة رئيس الجامعة
المنوفية - محمد فتحى

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عقدت كلية التربية التابعة لجامعة المنوفية، الاجتماع الدوري لمجلس الكلية، برئاسة الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، ووكلاء وأعضاء مجلس الكلية، وبحضور هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية.

تناول الاجتماع التصديق بالموافقة على منح درجة الماجستير في التربية لبعض الباحثين، والتصديق بالموافقة على تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة لبعض الطلاب.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة تسجيل الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، والتي تم نشرها في الدوريات والمجلات والمؤتمرات الداخلية والخارجية، ودراسة تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لدراسة وتقييم مناهج الفرق من الأولى حتى الرابعة . وتطرق الاجتماع لمناقشة النتائج الإيجابية للمؤتمر الحادي عشر الدولي الرابع الذي نظمته الكلية على مدار يومين حول التحديات الجديدة والتعلم والتعليم الجديد ومناقشة الخروج بتوصيات المؤتمر في أسرع وقت للاستفادة العامة والتطبيق على أرض الواقع .

وعلى هامش الاجتماع عقد عميد الكلية ومدير المديرية، ووكلاء الكلية اجتماعا تنسيقيا للتحضير لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية جامعة المنوفية لتكليف خريجات كلية التربية لأداء الخدمة العامة بمدارس المنوفية للاستعانة بهم في سد العجز بالمواد الأساسية للإستفادة بهم بعد قضاء فترة التربية العملية بمدارس المنوفية واكتساب الخبرات والمهارات العملية المؤهلة . 


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