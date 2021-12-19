تداول 1119 طن بضائع و468 شاحنة و26 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1119 طن بضائع عامة ومتنوعة و468 شاحنة و26 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 735 طن بضائع عامة و 212 شاحنة و 13 ملاكي وتصدير 31500 طن فوسفات إلى الهند .

كما شملت حركة الواردات 384 طن بضائع عامة و 256 شاحنة و 13 ملاكي و63000 طن قمح روسي ويتواجد 15 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 98 شاحنة و 10 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة وادي سفاجا 63000 طن قمح روسي .

وغادر السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و 12 ملاكي والسفينة LAMAR بحمولة 31500 طن فوسفات متجهة إلى الهند .

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 384 طنا و1 ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 735 طنا، كما غادر ميناء السويس السفينة ECO ICE فارغة متجهة إلى الإمارات والسفينة الحاجة زينب فارغة .