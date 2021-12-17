تداول 1130 طن بضائع عامة و 406 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1130 طن بضائع عامة ومتنوعة، و406 شاحنة و91 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 697 طن بضائع عامة و 233 شاحنة و15 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات 433 طن بضائع عامة و173 شاحنة و91 ملاكي ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 73 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 52 شاحنة و61 ملاكي.

وغادرت الميناء السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 87 شاحنة و5 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 48 شاحنة بحمولة 433 طن و1 ملاكي وتصدير 36 شاحنة بحمولة 697 طن و1 ملاكي.