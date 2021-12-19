بعد حدوث تصدعات.. إخلاء عقار من السكان بمصر القديمة

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

أخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العقار رقم 8 بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، من السكان بعد ظهور تصدعات وشروخ بجدران المنزل، حرصا على حياة قاطنيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بظهور تصدعات وشروخ داخل العقار رقم 8 بشارع الهلباوى بمنطقة مصر القديمة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة وانتقل مسئولو الحى والإدارة الهندسية بالحى لإعداد تقرير عن حالة العقار.

واخلت الأجهزة الأمنية العقار من السكان واستدعاء الشؤون الإجتماعية لتسكين السكان الذين ليس لهم ماؤى بأحد دور الاستضافة، لحين الانتهاء من إعداد التقرير الهندسى بشأن العقار، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.