اليوم السابع
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بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع ضحايا الإعصار المدمر فى الفلبين

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:43 م
بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع ضحايا الإعصار المدمر فى الفلبين البابا فرنسيس
ريهام عبد الله

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أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه وقربه من شعب الفلبين بعد الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد، وقال: "أعبر عن قربي من شعب الفلبين الذي ضربه إعصار قوي سبب بموت العديد من الأشخاص ودمر العديد المنازل".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" أعبر عن قربي من شعب الفلبين الذي ضربه إعصار قوى سبب بموت العديد من الأشخاص ودمر العديد من المنازل. ليحمل الطفل المقدّس التعزية والرجاء إلى العائلات الأكثر تضرُّرًا".

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام في الفلبين اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين منذ يومين، إلى ما لا يقل عن 108 شخصًا، وسط تكثيف الجهود لإيصال المياه والغذاء إلى الجزر المنكوبة.

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية أن الإعصار تسبب في فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم ومنتجعاتهم المطلة على شاطئ البحر، حيث دمر إعصار (راي) أجزاء من منطقتي فيساياس ومينداناو، وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وأسقطت أعمدة الكهرباء الخرسانية واقتلاع أسقف المنازل وغمرت القرى.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.

 


بابا الفاتيكان

الفلبين

اعصار الفلبين

تويتر

البابا فرنسيس

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