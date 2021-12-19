بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع ضحايا الإعصار المدمر فى الفلبين

ريهام عبد الله

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه وقربه من شعب الفلبين بعد الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد، وقال: "أعبر عن قربي من شعب الفلبين الذي ضربه إعصار قوي سبب بموت العديد من الأشخاص ودمر العديد المنازل".



البابا فرنسيس

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" أعبر عن قربي من شعب الفلبين الذي ضربه إعصار قوى سبب بموت العديد من الأشخاص ودمر العديد من المنازل. ليحمل الطفل المقدّس التعزية والرجاء إلى العائلات الأكثر تضرُّرًا".

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام في الفلبين اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين منذ يومين، إلى ما لا يقل عن 108 شخصًا، وسط تكثيف الجهود لإيصال المياه والغذاء إلى الجزر المنكوبة.