اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:06 م
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا إعصار الفلبين إلى 108 شخصا وسط جهود لإنقاذ الجزر المنكوبة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:16 م
ارتفاع ضحايا إعصار الفلبين إلى 108 شخصا وسط جهود لإنقاذ الجزر المنكوبة إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام في الفلبين اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين منذ يومين، إلى ما لا يقل عن 108 شخصًا، وسط تكثيف الجهود لإيصال المياه والغذاء إلى الجزر المنكوبة.

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية أن الإعصار تسبب في فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم ومنتجعاتهم المطلة على شاطئ البحر، حيث دمر إعصار (راي) أجزاء من منطقتي فيساياس ومينداناو، وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وأسقطت أعمدة الكهرباء الخرسانية واقتلاع أسقف المنازل وغمرت القرى.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.

وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وزيادة شدة الرياح.

 
 

 


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