ارتفاع ضحايا إعصار الفلبين إلى 108 شخصا وسط جهود لإنقاذ الجزر المنكوبة

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية أن الإعصار تسبب في فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم ومنتجعاتهم المطلة على شاطئ البحر، حيث دمر إعصار (راي) أجزاء من منطقتي فيساياس ومينداناو، وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وأسقطت أعمدة الكهرباء الخرسانية واقتلاع أسقف المنازل وغمرت القرى.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.

وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وزيادة شدة الرياح.