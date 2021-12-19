الكنيسة الأسقفية تبدأ قداس عيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر.. اعرف الترتيبات

كتب ــ محمد الأحمدى

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية للاحتفال ب عيد الميلاد المجيد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ومن المقرر أن تتم الصلوات فى تمام الساعة الثامنة مساء مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتوافر الكمامات والمعطر الكحولى، وكذلك كابينة التعقيم فى مدخل الكاتدرائية.

ويترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عددا من الشخصيات العامة والدبلوماسية كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.