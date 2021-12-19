اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تبدأ قداس عيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر.. اعرف الترتيبات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:00 ص
الكنيسة الأسقفية تبدأ قداس عيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر.. اعرف الترتيبات الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى  في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك. 
 
ومن المقرر أن تتم الصلوات فى تمام الساعة الثامنة مساء مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتوافر الكمامات والمعطر الكحولى، وكذلك كابينة التعقيم فى مدخل الكاتدرائية.
 
ويترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عددا من الشخصيات العامة والدبلوماسية كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات. 
 

الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

عيد الميلاد

كاتدرائيه جميع القديسيين

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