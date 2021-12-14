اليوم السابع
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تعرف على برنامج الكنيسة الكاثوليكية فى قداس عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:00 ص
تعرف على برنامج الكنيسة الكاثوليكية فى قداس عيد الميلاد المجيد كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها ستبدأ احتفالات عيد الميلاد المجيد يوم 24 ديسمبر الساعة 8 مساء في محافظات القاهرة والإسكندرية، وتبدأ بعدها يوم 25 ديسمبر فى باقى محافظات مصر.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية يوم 24 ديسمبر الساعة التاسعة مساء بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.

وأوضح الأب إسطفانوس دانيال جرجس كاهن كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالجلاوية ساقلتة فى محافظة سوهاج فى تصريحات خاصة، أنه خلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل قداسات شبة يومية ورياضات روحية ( تتمثل فى تظام ترويض النفس بحسب وصايا الإنجيل حتى تستعد لولادة الطفل يسوع فى قلوبها ) ورتب توبة ( الاستعداد بالتوبة واستقبال طفل المغارة والاستعداد لبدء عام 2022 ) وسهرات كيهك ( الترانيم والمدائح الخاصة بالأم مريم العذراء ).


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

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