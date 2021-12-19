الفريق أسامة ربيع لوفد مجلس الدولة: زيادة القدرة التصريفية لـ97 سفينة باليوم

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفد مجلس الدولة الذي اوجهة اليوم بزيارة لقناة السويس، بحضور المستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة.

وقام الوفد بجولة ميدانية بالهيئة والمجرى الملاحي للقناة، تم خلالها استعراض تفصيلي لنظام العمل وإدارة عملية عبور السفن والحاويات، وكذلك الأهداف الاستراتيجية لمشروع توسعة القناة من إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، بما يؤدي إلي خفض تكلفة الرحلات البحرية، وزيادة معدلات الأمان الملاحي بإيجاد قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند وقوع أي حادث طارئ وكذلك تقليل الانحناءات بالمجرى الملاحي، بما يسهم في رفع درجة ترتیب وتصنيف قناة السويس، وزيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلي ما تحقق فعلا من زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلي 97 سفينة معيارية باليوم مقارنة بحوالي 77 سفينة باليوم في السابق، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة فقط بدلا من 18 ساعة.