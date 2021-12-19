اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ7.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:29 م
الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ7.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل الطقس - أمطار
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية اليوم وغدا، ليسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى :
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات
 

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 07 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 6 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 9 درجات
 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 9 درجات
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 7 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات
 

حاله عدم استقرار

تقلبات جويه

أمطار

أجواء شديده البرودة

طقس شديد البرودة

انخفاض درجات الحراره

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة غدا بالبحر المتوسط والأمواج ترتفع 5 أمتار

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:57 ص

الأرصاد: رياح جنوبية باردة بكافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:55 ص

الأرصاد: اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:00 ص

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والصغرى بوسط سيناء 2 تحت الصفر

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:21 م

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة