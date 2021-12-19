الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ7.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية اليوم وغدا، ليسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى :



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات



درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 07 درجات

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 9 درجات



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 9 درجات



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات